Disney e Sony ammettono: 'Fan molto importanti per il ritorno di Spider-Man nel MCU'

Dopo un breve e scomodo divorzio, Disney e Sony si sono nuovamente accordato per riportare lo Spider-Man di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios.

Come segnala il The Hollywood Reporter, i dirigenti Alan Horn e Tom Rothman hanno ammesso che il grido di protesta che si è sollevato sui social grazie ai fan e alle figure artistiche coinvolte (come ad esempio i tanti attori del MCU che hanno parlato della questione sulla proprie pagine Twitter o Instagram) ha giocato un ruolo fondamentale nel riportare le due compagnie al tavolo delle trattative.

"La base di fan, che è importante per tutti noi, sembrava davvero legata a quello che Tom e i suoi avevano realizzato insieme ai nostri Marvel Studios", ha spiegato Horn. "Al pubblico piace il fatto che il Marvel Cinematic Universe e Kevin Feige siano stati coinvolti nei due film di Spider-Man, e dopo aver sentito che i feedback che arrivavano da tutto il mondo ci suggerivano di tornare ad unire le forze, abbiamo pensato che probabilmente sarebbe stata una buona idea."

Mentre la Sony è stata messa praticamente alla gogna per voler provare a continuare le storie di Spider-Man fuori dal controllo creativo dei Marvel Studios, la Disney è stata definita avida per la richiesta di maggiori profitti avanzata, e presto entrambe le compagnie si sono ritrovate fra le mani un letterale incubo di relazioni pubbliche.

Rothman della Sony ha aggiunto: "Sono d'accordo con il mio illustre collega, questa era la fatidica vittoria per tutte le parti coinvolte. Una vittoria per la Sony, una vittoria per la Disney, una vittoria per i fan. L'unica cosa che direi è che i cicli di notizie e il ritmo dei negoziati non si sovrappongono necessariamente. E questo è, nelle parole di Shakespeare, una consumazione da desiderare devotamente. Saremmo arrivati ad un accordo, ma il fatto che la notizia di queste trattative sia trapelata in anticipo ci ha forzato la mano."

