Disney, dopo La sirenetta e Biancaneve in arrivo i remake live-action di Rapunzel e Tiana?

La Disney sta celebrando i propri 100 anni di vita nel 2023, ma ovviamente lo sguardo non è rivolto solo al passato: in queste ore, infatti, le ultime voci di corridoio parlano di due nuovi film live-action in cantiere che arriveranno nel prossimo futuro.

Stando a quanto riportato da The DisInsider sul proprio canale YouTube, in un'indiscrezione riportata anche da Film Updates nei post in calce all'articolo, dopo il successo de La sirenetta 2023 e in vista di Biancaneve 2024, la Disney sarebbe a lavoro anche a due nuovi remake live-action di altrettanti Classici molto amati: stiamo parlando di Rapunzel e La principessa e il ranocchio, rispettivamente i Classici Animati Disney numero 50 e numero 49.

Naturalmente al momento non è possibile verificare la veridicità di questo rumor, con le produzioni hollywoodiane totalmente bloccate a causa degli scioperi dei sindacati degli sceneggiatori WGA e degli attori SAG, ma già solo le voci di corridoio fatte circolare da The DisInsider sono bastate per scatenare i fan online, con molti appassionati che hanno già cominciato ad esprimere i propri fan-casting preferiti citando attrici come Florence Pugh, Meg Donnelly e Jordan Fisher per i vari ruoli dei due titoli.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi ricordiamo che la Disney sta già lavorando al remake live-action di Oceania: a tal proposito, guardate il fan trailer di Oceania con Zendaya e The Rock.