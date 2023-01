Disney sfiora 5 miliardi box-office 2022: non avete idea quanto sia merito di Avatar!

Prima dell'uscita di Avatar: La via dell'acqua, il box-office annuale Disney era riuscito a malapena a eguagliare un record stabilito precedentemente dalla Universal. Poi è arrivata a 4 miliardi. Ora, come avevamo previsto, in chiusura del 2022 sfiora i 5 miliardi complessivi: James Cameron ce l'ha portata in due settimane!

L’avevamo scritto a dieci giorni solamente dalla fine del 2022 e a meno di una settimana dall’uscita del film di James Cameron: e come Disney ci siamo andati vicinissimi, la differenza è di soli 100 milioni. Ma quale differenza? La previsione riguardava l’incasso complessivo Disney nel 2022, che apparentemente fermo dopo lo sprint dato da Black Panther: Wakanda Forever ha subito un’impennata clamorosa grazie ad Avatar: La via dell’acqua. In proporzione, il film che James Cameron ha comparato alla televisione episodica riferendosi ad Avatar, ha reso le ultime due settimane più profittevoli di tutto il resto dell’anno.

Dopo aver raggiunto Universal alla soglia dei 3 miliardi grazie appunto al secondo capitolo di Black Panther, Disney ha poi stabilito il record di prima major ad arrivare a 4 miliardi nel corso del 2022. Quel miliardo aggiuntivo è stato merito, per metà circa, dei primi giorni di distribuzione di Avatar. Ma in previsione della sua seconda settimana, avevamo ipotizzato che “grazie a un’iniezione di passaparola, aggiungesse un altro miliardo nei prossimi dieci giorni, portando il totale addirittura a 5 miliardi”. Bene, Disney si ferma a quota 4,9 miliardi nel 2022 e il 28% di questo totale (1,4 miliardi) è merito solo di James Cameron.

Gran parte del merito restante (oltre 2 miliardi e mezzo a livello globale) va a tutte e tre le uscite cinematografiche del Marvel Cinematic Universe: Doctor Strange in the Multiverse of Madness a 955 milioni, Black Panther: Wakanda Forever a 820 milioni e Thor: Love and Thunder a 760 milioni. Di questi 4,9 miliardi, molto si deve al mercato domestico, con 2 miliardi guadagnati solo negli Stati Uniti. I mercati offshore sarebbero potuto essere invece ben più lucrativo se Disney fosse riuscita a far breccia in quello cinese, potenzialmente inesauribile: solo tre (Avatar: La via dell’acqua, Assassinio sul Nilo, Encanto) a vedersi distribuiti anche in Cina.