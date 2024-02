Disney, il nuovo set LEGO sulla principessa Rapunzel è ufficiale o un fake?

L'immagine di un nuovo set LEGO che mostra il classico fiore del film Disney Rapunzel - L'intreccio della torre ha attirato l'attenzione dei fan e avviato una discussione sul fatto che si tratti di un prodotto ufficiale o di un fake. Da dove nasce il dubbio e le ipotesi intorno al set LEGO? Da un video diventato virale su TikTok.

Nel video i fan hanno creduto che LEGO stesse pianificando di commercializzare un nuovo set incentrato sul fiore dorato magico presente nel film Disney Rapunzel - L'intreccio della torre, cinquantesimo Classico animato uscito nelle sale nel 2010. A proposito, lo sapete qual è il film animato più costoso di sempre?



L'immagine mostra una scatola per il set proprio accompagnato dal fiore, caratterizzato da una base viola scuro, un gambo verde con le foglie e il fiore stesso viola e giallo, in grado di conferire a Rapunzel nel film il classico colore dorato ai capelli.

Nel lungometraggio, il fiore compare nella sequenza di apertura, prima che le guardie lo trovino e lo consegnino alla madre di Rapunzel per salvarle la vita, il che porta Madre Gothel a rapire la bambina.



Ma l'immagine è vera o falsa? Purtroppo si tratta di un fake. LEGO non ha mai sviluppato pezzi di questo tipo e la creazione è stata generata molto probabilmente con l'ausilio dell'intelligenza artificiale.

Inoltre, la pagina dalla quale è stata condivisa l'immagine è solita pubblicare creazioni con la AI e anche in passato altre immagini legate a Classici disneyani sono state realizzate proprio grazie all'intelligenza artificiale, ad esempio La bella e la bestia.



Assolutamente vero è invece il film uscito nelle sale ormai quattordici anni fa: recuperate su Everyeye la recensione di Rapunzel.