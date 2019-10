Disney+ ha in serbo 'progetti animati' su Pinocchio, Fantasia e Alice

La strategia Disney degli ultimi è stata prevalentemente quella di riprendere uno dei suoi classici film d'animazione e farne una versione live action, come è successo per esempio con Il Re Leone o Aladdin. Sembra però che siano attualmente in fase di sviluppo altri progetti nel campo dell'animazione.

A quanto riferisce in esclusiva HN Entertainment, infatti, la Disney è al lavoro su alcuni progetti - non è ancora chiaro se in forma di film, di cortometraggi o di serial - legati ad altri storici film d'animazione. Uno di essi, per esempio, è basato sul Grillo Parlante e potrebbe essere definito una sorta di spin-off di Pinocchio. Un altro, allo stesso modo, si concentrerà sull'eccentrico Stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie. Un terzo dovrebbe invece essere basato sul musical Fantasia, in cui potrebbe essere presente (ma non è detto) anche Topolino, a cui Disney+ dedicherà un documentario.

In attesa di informazioni più dettagliate, ci si può sbizzarrire su ogni tipo di congettura. La storia del Grillo Parlante, per esempio, sembrerebbe un ottimo modo per preparare i bambini di oggi al mondo di Pinocchio, per il quale sarà presto in produzione un live-action che potrebbe essere diretto da Robert Zemeckis (un analogo progetto riguarda anche Biancaneve). Uno dei motivi per cui la recente versione live-action di Dumbo non ha sfondato al botteghino, infatti, secondo la Disney sarebbe anche l'anzianità del film originale, datato 1941 e per questo non troppo conosciuto dai bambini di oggi, e dai loro giovani genitori.