Disney seguirà Warner Bros. e farà uscire tutti i film del 2021 in streaming?

Dune e Matrix 4 arriveranno anche in streaming, così come tutto il catalogo di film prodotti da Warner Bros. in uscita nel 2021. Una notizia che avrà delle grandi ripercussioni sul mondo cinematografico e sono già in molti ad attendere la reazione di colossi come Disney ad una mossa del genere.

Si tratterebbe di rendere disponibili i film sulle piattaforme streaming per un breve periodo, in contemporanea all'uscita in sala, in modo da poter guadagnare su entrambi i fronti. Disney ha già sperimentato con Mulan, il cui costo aggiuntivo di 21,99€ ha permesso all'azienda di incassare comunque delle buone cifre, prima dell'ingresso nel catalogo standard di Disney+.

La stessa casa di produzione ha ammesso di aver ricevuto un buon riscontro e di essere pronta a replicare la formula in futuro, magari affiancandola all'uscita in sala quando sarà possibile. La questione è se vedremo una strategia ad ampio spettro come quella messa in piedi da Warner Bros. o se riguarderà solo alcune produzioni, ma di sicuro gli investitori vorranno vedere una reazione di qualche tipo.

Per il momento non ci sono conferme in merito, ma se la situazione globale non dovesse risolversi nei prossimi mesi è ipotizzabile una presa di posizione simile. Difficile che lo studio decida di posticipare ulteriormente Black Widow (previsto per maggio 2021), soprattutto perché la Fase 4 Marvel avrà bisogno di una certa unità tra le serie che usciranno su Disney+ e i lungometraggi, da sempre punta di diamante dell'offerta legata ai cinecomics. C'è poi da considerare che più a lungo i film vengono rimandati, e più aumenta il rischio di spoiler, in grado di influenzare anche l'andamento delle serie connesse previste per il prossimo futuro (WandaVision, Falcon and The Winter Soldier, Loki, Hawkeye ecc...). Per quanto riguarda questo e altri settori come Star Wars o i film di animazione, Disney potrebbe prendere seriamente in considerazione il premier access, in modo da poter iniziare ad incassare dopo aver speso cifre gigantesche in fase di produzione.

Resta il fatto che Warner Bros. si è potuta concedere una simile scelta anche perché l'obiettivo principale sarà quello di portare nuovi utenti su HBO Max, una piattaforma ancora giovane e bisognosa di contenuti di alto livello in grado di fidelizzare il pubblico. Una visione che Disney potrebbe non condividere, avendo già molti abbonati disposti ad andare al cinema per le novità, pur essendo abbonati alla piattaforma.

Il futuro è ancora incerto, ma sta decisamente bussando alla porta. Cosa ne pensate? Vorreste la possibilità di scegliere tra streaming e cinema? Oppure la formula tradizionale dovrebbe tornare quanto prima? Per saperne di più vi rimandiamo allo speciale sulla distribuzione ibrida di Warner Bros.