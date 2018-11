Disney segna 14 miliardi e 31 milioni d'incasso grazie ad Ant-Man e Gli Incredibili

Ant-Man and The Wasp e Gli Incredibili 2 hanno permesso alla Disney di segnare un incasso strabiliante pari a 14 miliardi e 31 milioni di dollari. Ecco tutti i numeri in dettaglio.

La Casa di Topolino, grazie a queste due ultime pellicole pubblicate, si è aggiudicata un incasso che non è definibile diversamente se non da record. In estate è arrivato il via libera per l'acquisizione di alcuni degli assets Fox da parte di Disney e questo, non appena sarà tutto concluso e la transazione sarà definitivamente approvata anche dagli organi di controllo mondiali (l'Europa ha già detto sì alla fusione, seppure con piccole clausole per la Disney che si riferiscono prettamente ai canali tv degli assets Fox), potrà solo aumentare.

La Walt Disney Company ha quindi registrato utili per il suo quarto trimestre dell'anno fiscale terminato il 29 settembre 2018, superando di molto le proiezioni di Wall Street. E dunque, come abbiamo spiegato in termini spiccioli, anche prima di completare l'acquisizione degli asset cinematografici e televisivi della 21st Century Fox, Disney ha visto una crescita trimestrale e anno su anno in tre dei suoi quattro segmenti principali.

Per il quarto trimestre, Disney ha registrato entrate per 14,31 miliardi di dollari e utili per 1,48 dollari ad azione per i tre mesi conclusisi il 30 settembre. Si tratta di un aumento del 12% rispetto ai 12,78 miliardi di dollari dell'anno precedente e dei precedenti $1,07 per azione. La società ha battuto le aspettative degli analisti di $ 1,34 per azione su $ 13,73 miliardi di entrate.

Ma vediamo cosa ha portato a questo straordinario risultato, sempre parlando di numeri: il segmento Disney Entertainment Studio ha visto i ricavi per il trimestre di riferimento - il quarto - aumentare del 50 percento a ben $ 2,2 miliardi, cioè. La società ha attribuito questo al successo a Gli Incredibili 2 di Pixar ed Ant-Man and the Wasp dei Marvel Studios. Gli Incredibili 2, atteso per ben 14 anni dai fan, ha incassato oltre 600 milioni a livello nazionale per un totale mondiale che ammonta a 1,23 miliardi d'incasso. Marvel's Ant-Man e la Wasp ha guadagnato 216 milioni in casa e 622.4 milioni nel mondo. La storia del secondo film sull'uomo formica ci racconta che "dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato."



E dunque l'anno fiscale Disney ha registrato un fatturato di 59,43 miliardi di dollari, con un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente di $ 55,14 miliardi. In più, per arrivare ai numeri che vi abbiamo citato, ci sono da unire i guadagni delle versioni home video di tutti i prodotti usciti tra i quali ricordiamo anche Black Panther e La Bella e La Bestia.