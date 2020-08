Disney: Secondo un rumor la multinazionale non pubblicherà versioni 4K dei live action

Mentre è ancora in corso di aggiornamento il calendario delle uscite della Disney, vi segnaliamo questo rumor riguardo le prossime uscite in versione 4K dei film live action, che potrebbero essere sospese.

La notizia è stata condivisa da Bill Hunt, editor di The Digital Bits e sembrerebbe anche essere stata confermata dall'insider di Twitter @ViewerAnon, secondo quanto riportano gli ultimi Blu-ray in versione 4K prodotti dalla Disney saranno quelli di "Hocus Pocus" e "Mamma ho perso l'aereo". Le prossime uscite saranno quindi riservate ai prossimi film di Star Wars, della Marvel, Pixar e alle altre saghe prodotte dalla Casa di Topolino, mentre non saranno disponibili i cofanetti in versione 4K di opere quali Fight Club, Mrs. Doubtfire e Furore.

Secondo quanto è stato affermato da Bill Hunt, questa decisione non è da attribuire all'impatto avuto dal Coronavirus sul mondo del cinema, ma sulla volontà della multinazionale di concentrarsi sulla promozione del suo servizio streaming. Ricordiamo che per ora questa notizia non è ancora stata confermata in modo ufficiale, siamo sicuri che nei prossimi giorni avremo altri dettagli a riguardo.

Infine vi segnaliamo una nuova indiscrezione riguardo uno dei prossimi progetti della Casa di Topolino: nelle scorse settimane Alan Menken ha rivelato il titolo dello spin off Disney su La Bella e La Bestia.