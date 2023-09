Disney+, scoprite il nuovo horror sci-fi in arrivo in streaming: Nessuno ti salverà

Se anche voi siete tra coloro che hanno approfittato della nuova offerta per abbonarsi a Disney+ e siete in cerca di nuovi contenuti da riprodurre in streaming, vi suggeriamo di dare un'occhiata al trailer ufficiale di Nessuno ti salverà.

Dai 20th Century Studios, Nessuno ti salverà racconta la storia di Brynn Adams (Kaitlyn Dever), una giovane donna creativa e di talento che è stata allontanata dalla sua comunità: solitaria ma sempre speranzosa, Brynn trova conforto tra le mura della casa in cui è cresciuta, finché una notte non viene svegliata da strani rumori di intrusi decisamente ultraterreni. Ne segue un confronto ricco di azione tra Brynn e una serie di esseri extraterrestri che minacciano il suo futuro e la costringono a fare i conti con il passato.

Scritto e diretto da Brian Duffield, il film si avvale delle musiche del compositore Joseph Trapanese. Tim White, Trevor White, Allan Mandelbaum e Duffield sono i produttori, mentre Dever e Joshua Throne sono i produttori esecutivi. Nessuno ti salverà è il secondo film di Duffield: ha scritto, prodotto e diretto Spontaneous del 2020, un adattamento del romanzo young adult di Aaron Starmer con Katherine Langford e Charlie Plummer, Certified Fresh (96%) su Rotten Tomatoes. Se il suo nome vi suona familiare, è perché Duffield ha recentemente prodotto Cocainorso, diretto da Elizabeth Banks per Universal, e l’imminente Borderline, diretto da Jimmy Warden.

Nessuno ti salverà debutterà il 22 settembre in esclusiva su Disney+ in Italia, su Hulu negli Stati Uniti e su Star+ in America Latina. Guardate il trailer ufficiale qui sotto.