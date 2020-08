Disney, sale il prezzo delle azioni in Borsa dopo l'annuncio di Mulan in streaming

Il prezzo delle azioni Disney in Borsa è aumentato nella giornata di ieri dopo l'annuncio del passaggio su Disney+ di Mulan. Secondo quanto riporta Variety, le azioni della società hanno fatto registrare un rialzo del 10%. Disney aveva dichiarato alla stampa di aver superato i 100 milioni di abbonati nella giornata di martedì.

Notizie che hanno certamente contribuito al segno positivo in Borsa ma occorrerà verificare nei prossimi giorni se manterrà questo trend.

Ricordiamo che la Disney ha reso noto che Mulan uscirà su Disney+ al costo di quasi 30 dollari nei Paesi in cui non può essere garantita la distribuzione nelle sale cinematografiche.



Bob Chapek, CEO Disney, ha rassicurato sulla scelta che riguarda Mulan, che dovrebbe essere una tantum e non rappresentare un netto cambio di strategia:"Guardiamo a Mulan come una tantum e non come un nuovo modello di business. Detto questo troviamo molto interessante poter presentare questa nuova offerta ai nostri abbonati al prezzo di 29,99 dollari e vedere cosa succede, non solo in termini di aumento del numero di abbonati sulla piattaforma ma anche sul numero di transazioni che otterremo".

Mulan racconta la storia di una giovane donna cinese che vive in un Paese in guerra; ogni uomo della famiglia è costretto ad arruolarsi nell'Armata Imperiale. Per potersi sostituire al padre malato, la giovane Mulan si travestirà da uomo e si arruolerà per combattere.

