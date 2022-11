Disney+ inchiesta shock: il CEO Bob Chapek avrebbe provato a mascherare le perdite!

Con un annuncio a sorpresa, lo scorso 20 novembre la Disney ha confermato che Bob Chapek si sarebbe dimesso dopo meno di tre anni di lavoro e che sarebbe stato sostituito dal suo predecessore, Bob Iger.

Gli ultimi rumor gettano ora nuove ombre sull'ex CEO, che avrebbe cercato di far sembrare Disney+ più redditizia di quanto in realtà fosse, manovrando i budget di diversi progetti. Secondo il Wall Street Journal, "persone che hanno familiarità con la questione" avrebbero rivelato che alcuni show, destinati ad essere (e pubblicizzati come) originali Disney+, tra cui The Mysterious Benedict Society e Dottoressa Doogie, sarebbero stati trasmessi prima su altre reti, come Disney Channel e i loro budget di produzione e marketing non sarebbero così stati conteggiati come di Disney+.

In questo modo, Chapek avrebbe provato a nascondere i soldi persi in realtà dal servizio di streaming riguardanti i contenuti originali. Il direttore finanziario Christine McCarthy, che secondo quanto riferito avrebbe spinto per la rimozione di Chapek, sarebbe stato "preoccupato per questa strategia".

164 milioni di abbonati a Disney+, che corrispondono circa a due terzi del pubblico attuale di Netflix, e $ 30 miliardi investiti in contenuti nel solo 2022, non sono stati sufficienti a fermare l'aumento delle perdite negli ultimi quattro trimestri. Complessivamente, la divisione streaming ha perso oltre 8,5 miliardi di dollari dal lancio di Disney+ nel 2019.

Intanto, la borsa ha segnato un +8% dopo il ritorno di Bob Iger alla Disney.