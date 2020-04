Disney rivoluziona il calendario: ecco le nuove uscite di Black Widow, Gli Eterni, Mulan

Dopo essere stati rinviati a data da destinarsi Black Widow, Mulan e gli altri film Disney ostacolati dal Coronavirus trovano finalmente una nuova collocazione nel calendario delle uscite, portando però a diversi slittamenti per gli altri titoli in programma (e a qualche annuncio a sorpresa).

Il primo film a subire un rinvio causa pandemia fu Mulan, che è ora programmato per il 24 luglio 2020, spostando così di un anno Jungle Cruise con The Rock e Emily Blunt, che è finito ora al 30 luglio 2021.

Black Widow è invece passato al 6 novembre 2020, facendo slittare i colleghi del MCU, Gli Eterni, al 12 febbraio 2021.

Shang-Chi arriverà sugli schermi il 7 maggio 2021, mentre Doctor Strange in the Multiverse of Madness passa al 5 novembre 2021.

Thor: Love and Thunder si avvicina al San Valentino con una release programmata per il 18 febbraio 2022, mentre l'unico a rimare in carreggiata per la data d'uscita originaria sembra essere Black Panther, che resta all'8 maggio 2022.

Annunciato a sorpresa il debutto di Captain Marvel 2, che è stato fissato per l'8 luglio 2022.



Tra gli altri titoli che arriveranno al cinema con un (più o meno) leggero ritardo ci saranno anche Free Guy con Ryan Reynolds (11 dicembre 2020), The French Dispatch di Wes Anderson (16 ottobre 2020) e il sequel di Indiana Jones (29 luglio 2022).



West Side Story di Steven Spieberg e The Last Duel di Ridley Scott sono ancora programmati per dicembre, mentre ancora nessuna notizia sulle nuove date di uscita per New Mutants, The Personal History of David Copperfield, Antlers e Woman in the Window.



Infine Artemis Fowl uscirà direttamente su Disney+, anche resta da determinare il quando.