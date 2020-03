La Disney ha rivelato gli interpreti di Peter e Wendy nel prossimo classico in live-action

Altra esclusiva, questa volta targata Variety e dedicata all'annunciato Peter and Wendy, adattamento live-action dell'amato classico Disney diretto da David Lowery (The Old Man & the Gun, The Green Knight) che ha finalmente trovato gli interpreti che vestiranno gli importanti panni dei due personaggi titolari.

Stiamo parlando di Ever Anderson e Alexander Molony, che interpreteranno rispettivamente Wendy e Peter. Per la prima si tratta del suo debutto come protagonista in un lungometraggio cinematografico, dunque immaginiamo abbia fatto una bellissima impressione alla produzione e al regista, che ricordiamo ha co-sceneggiato il film insieme a Toby Halbrooks.



Vedremo molto presto la Anderson come versione più giovane della Natasha Romanoff di Scarlett Johansson nell'attesissimo Black Widow di Cate Shortland, mentre i suoi crediti precedenti includono una partecipazione a Resident Evil: The Final Chapter, dove ha interpretato la versione più giovane di Alice, personaggio di Milla Jovovich, che nella vita reale è la madre della ragazzina, dunque anche figlia - come suggerisce anche il cognome - del mitico Paul W.S. Anderson.



Anche per Alexander Molony si tratta del ruolo più importante della sua ancora giovanissima carriera, e per ora è noto per la serie The Reluctant Landlord di Sky One e lo show Claude di Disney Junior.



Un recente rumor suggeriva che Joaquin Phoenix potesse interpretare Capitan Uncino, ma è tutt'ora privo di conferma.