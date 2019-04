La Disney rivela il nuovo calendario uscite post-acquisizione Fox

Durante il CinemaCon di Las Vegas, oltre a svelare piani per Alien, Il Pianeta delle Scimmie, Avatar e tanti altri franchise, la Disney ha comunicato il calendario delle proprie uscite aggiornato con i titoli Fox.

Dopo la fusione delle due compagnie, infatti, la Casa di Topolino è ufficialmente proprietaria di tutti i progetti della 20th Century Fox, della Fox Searchlight e delle varie altre case di produzione della Fox e potrà fin da subito iniziare a distribuire sul mercato i film già pronti.

Tra i film più importanti che si vanno ad aggiungere al listino Disney citiamo Ad Astra, primo sci-fi dell'acclamato regista James Gray con protagonista Brad Pitt, il biopic Tolkien e ovviamente i due film conclusivi del franchise di X-Men, vale a dire Dark Phoenix e New Mutants. Questi titoli andranno ad infoltire una programmazione già di per se piuttosto fitta, che include titoli come Avengers: Endgame, Star Wars IX, Toy Story 4 e Il Re Leone.

Ma vediamo il calendario nel dettaglio:

17 Aprile, Breakthrough

19 Aprile, Penguins

26 Aprile, Avengers: Endgame

19 Maggio, Tolkien

24 Maggio, Aladdin - Ad Astra

7 Giugno, X-Men: Dark Phoenix

20 Giugno, Toy Story 4

12 Luglio, Stuber

19 Luglio, Il Re Leone

2 Agosto, New Mutants

9 Agosto, Artemis Fowl

13 Settembre, Spies in Disguise

27 Settembre, The Art Of Racing In The Rain

4 Ottobre, The Woman In The Window

18 Ottobre, Maleficent 2: Mistress of Evil

15 Novembre, Ford vs Ferrari

27 Novembre, Frozen 2

19 Dicembre, Star Wars: Episodio IX

25 Dicembre, Call Of The Wild

Nota: le date fanno riferimento all'uscita per il mercato del Nord America.

