Disney è riuscita a far includere la troupe de La Sirenetta negli sgravi del governo

Disney ha assunto e poi licenziato la troupe che avrebbe dovuto lavorare alla produzione britannica del live-action de La Sirenetta, che in questo modo potrà beneficiare del regime di mantenimento del governo e ricevere l'80% dello stipendio fino ad un massimo di £2.500 sterline al mese.

Come segnalato da Deadline, il produttore esecutivo Jeff Silver e il responsabile della produzione di unità Russell Allen hanno notificato ieri allo staff di produzione che annullerà le precedenti comunicazioni di risoluzione che sono state consegnate in precedenza quando la compagnia ha interrotto la produzione del film; l'equipaggio, inoltre, sarà comunque pagato per intero fino a tale data.

Questa agevolazione durerà almeno fino alla fine di maggio, a meno che le riprese non riprendano prima o la produzione non proceda come previsto inizialmente.

La mossa segue la conferma ufficiale arrivata da parte del governo del Regno Unito all'inizio di questa settimana secondo la quale il personale che è stato licenziato dal 28 febbraio avrà diritto ad un patrocinio dello Stato se sarà assunto dai suoi precedenti datori di lavoro. La Sirenetta, remake ibrido fra live-action e CGI del classico film d'animazione della Disney, è diretto da Rob Marshall e includerà nel cast Halle Bailey, Awkwafina, Javier Bardem e Melissa McCarthy, con i casting che stavano continuando nelle scorse settimane.

Non è chiaro al momento se questa strategia sarà adottata anche per le troupe di altri progetti Disney nel Regno Unito come Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, attualmente in fase di pre-produzione con le riprese previste per giugno.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo a nuovi dettagli sulle musiche de La Sirenetta.