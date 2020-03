Disney+ risponde al Coronavirus: Frozen 2 sarà disponibile con 3 mesi di anticipo

Dopo lo stop a tutte le produzioni Disney a causa dell'emergenza Coronavirus, arriva finalmente una buona notizie per gli amanti dei titoli della Casa di Topolino: a 10 giorni esatti dal debutto di Disney+ in Italia, l'account ufficiale del servizio ha annunciato che Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle sarà disponibile con 3 mesi di anticipo.

"Frozen 2 ha affascinato il pubblico di tutto il mondo attraverso forti tematiche come la perseveranza e l'importanza della famiglia, messaggi che sono incredibilmente rilevanti in questo periodo, e siamo dunque lieti di poter condividere questa toccante storia con gli abbonati di Disney+ che potranno godersela nella propria casa e su ogni device" si legge nella dichiarazione ufficiale della compagnia diffusa da Entertainment Weekly.

Primo incasso di tutti i tempi per un film d'animazione (senza considerare l'inflazione), il film segue il viaggio di Elsa alla ricerca dell'origine dei propri poteri per salvare il regno di Arendelle in compagnia di Anna, Kristoff, Olaf e Sven.

La pellicola debutterà sul catalogo americano di Disney+ questa domenica, 15 marzo, mentre per vederlo in Italia dovremo attendere il prossimo 24 marzo, quando il nuovo servizio streaming della Casa di Topolino sarà disponibile anche da noi.

Per altri approfondimenti, qui trovate la nostra recensione di Frozen 2.

Per quanto riguarda il calendario delle uscita al cinema, vi ricordiamo che la Disney ha rinviato a data da definirsi Mulan, The New Mutants e Astlers.