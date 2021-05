Disney, rinviata l'uscita dell'atteso The French Dispatch di Wes Anderson e altri film Fox

Oltre ad aver rinviato due titoli del Marvel Cinematic Universe, Disney ha annunciato delle nuove modifiche anche per il calendario delle pellicole targate 20th Century Studios e Searchlight Pictures.

Nello specifico, la compagnia ha rimosso dal calendario un film sviluppato da 20th Century Studios ancora senza titolo fissato in precedenza al 10 novembre 2023, slot ora occupato da una pellicola della Casa delle Idee.

Sul fronte Searchlight Pictures, invece, The Eyes of Tammy Faye con Andrew Garfield e Jessica Chastain è stato anticipato di una settimana dal 24 settembre 2021 al 17 settembre 2021, mentre l'atteso The French Dispatch di Wes Anderson è ora in arrivo il 22 ottobre 2021, stesso giorno di debutto di Ultima notte a Soho di Edgar Wright.

Con questa nuova data di uscita, secondo quanto riportato da Variety, la nuova opera del regista di Grand Budapest Hotel avrà il tempo di passare in anteprima al 74° Festival di Cannes (previsto per il 6 luglio con Spike Lee presidente di Giuria) e al New York Film Festival che si terrà dal 24 settembre al 10 ottobre.

Scritto e diretto da Wes Anderson, al suo 10° film da regista, The French Dispatch potrà contare su uno stellare cast composto tra gli altri da Benicio del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand, Bill Murray, Timothee Chalamet and Saoirse Ronan.