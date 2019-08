La Disney avrebbe fatto rimuovere un cameo di Spider-Man di Tom Holland in Venom

Attualmente c'è ancora molta incertezza sul futuro di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe, dato che dovrebbero essere in corso delle nuove trattative dopo la recente separazione tra Disney e Sony sulla co-gestione del personaggio, ma nel mentre di capire come procederanno arrivano nuovi e interessanti report.

Le nuove indiscrezioni sarebbero legate al Venom di Ruben Fleischer, titolo in cui molti fan avrebbero voluto vedere almeno un'apparizione dello Spider-Man di Tom Holland ma che alla fine si è rivelato un prodotto appena sufficiente e molto legato a uno standard stilsitico anni primi anni '10. A quanto pare, però, i piani della Sony erano davvero quelli di far partecipare Holland al progetto in un cameo come Peter Parker, anche se non meglio specificato.



La Disney e i Marvel Studios non volevano però che i due franchise fosse collegati, perché avrebbe dato l'idea che Venom potesse far parte del MCU, spingendo dunque la Sony a rimuovere il cameo nel finale cut del film. Senza un nuovo accordo e con il ritorno di Spidey nello Spider-verse Sony, comunque, non è difficile aspettarsi l'arrivo di Parker nel Venom 2 di Andy Serkis.



Cosa ne pensate? Avreste gradito la presenza di Spider-Man in Venom? Fatecelo sapere nei commenti in basso.