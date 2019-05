Disney rimuove Matt Smith dai credits di Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Dopo le immagini esclusive di Star Wars: L'ascesa di Skywalker circolate in rete giorni fa, l'hype dei fan nei confronti del nuovo episodio targato Lucasfilm è cresciuto in maniera esponenziale.

Ma, nonostante abbiamo scoperto i ruoli di vari attori, uno resta ancora incerto e misterioso: stiamo parlando quello dell'attore Matt Smith. L'attore di Doctor Who e del prossimo Morbius, era stato menzionato come parte della pellicola lo scorso agosto niente di meno che da una testata importante come Variety. Lo stesso sito della Walt Disney Pictures aveva riportato il nome dell'attore tra i membri del cast che faranno parte del nuovo film.

Peccato che lo stesso attore abbia, in questi mesi, smentito tale voce, affermando di non sapere nulla riguardo la pellicola. Chiaramente le sue parole potrebbero essere un depistaggio ma, da allora, la Disney ha ufficialmente rimosso il nome dell'attore dai credits di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Che Smith non faccia parte, dunque, del cast? Oppure la Disney vuole tenere segreto il suo ruolo e la sua partecipazione fino all'uscita del film fissata, ricordiamo, per questo Natale? Le ipotesi sono tante, ma ricordiamo che i siti web Disney non sono proprio affidabilissimi: prima della release di Captain Marvel, il sito Disney ufficializzava l'attore Jude Law nel ruolo di "Mar-Vell", semi-confermando le teorie dei fan, ma nel film uscito al cinema si scopriva che, invece, interpretava Yon-Rogg!