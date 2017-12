Disney rimuove il corto Le avventure di Olaf dalle proiezioni di Coco negli USA

La Disney ha ufficialmente deciso di eliminare il cortometraggiodalle proiezioni statunitensi del nuovo film d'animazione firmato con la Pixar, Coco . La rimozione avverrà a partire dall'8 dicembre anche se bisogna ricordare che già inizialmente il corto era pensato per una distribuzione per un periodo limitato.

In seguito ad alcune proteste da parte del pubblico gli esercenti hanno chiesto alla Disney di rimuovere Le avventure di Olaf. Il motivo sarebbe da ricondurre alla durata eccessiva (21 minuti), dovuta al fatto che inizialmente il corto era stato pensato come uno speciale tv. Al momento non è ancora stato reso noto se la decisione riguardi tutti i cinema del mondo o solo quelli in territorio statunitense.

Coco racconta la storia del piccolo Miguel, desideroso di diventare un musicista e alla ricerca delle origini della sua famiglia nella Terra dell'Aldilà, in seguito ad un incidente. Diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina, il film comprende nel cast vocale Anthony Gonzalez, Gael Garcia Bernal, Benjamin Bratt, Renee Victor, Ana Ofelia Murguia, Edward James Olmos e Jaime Camil. L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 28 dicembre.