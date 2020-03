Disney rimanda l'uscita nelle sale di New Mutants a causa del Coronavirus

Il Coronavirus continua a spaventare Hollywood (e non solo), e anche l'uscita di New Mutants, lo spin-off degli X-Men con Masie Williams e Anya Taylor-Joy, è stata posticipata.

New Mutants uscirà, prima o poi. Ma sarà più poi che prima.

Ancora un rinvio per il film sugli X-Men diretto da Josh Boone, anche se questa volta per circostanze al di fuori dell'ambito produttivo: in modo da poter mettere in atto al meglio le misure precauzionali, l'emergenza Coronavirus ha imposto diversi spostamenti nei calendari cinematografici, in Italia come all'estero.

Le prime "vittime" sono state registrate principalmente nel nostro paese, con Onward - Oltre la Magia e diversi altri film - tra cui anche il live action di Mulan - posticipati di un mese (16 aprile per Onward, 14 maggio per Mulan).

Tra gli altri illustri blockbuster a subire un rinvio nelle sale, inoltre, anche i titoli Universal Pictures relativi al franchise di 007 con No Time To Die a novembre, e a quello di Fast Furious con F9 rimandato al prossimo anno.

Adesso, dunque, non stupisce il posticipo dell'uscita di New Mutants, questa volta anche a livello globale (come per Bond e F9), che secondo Comicbook sarà programata per una data più lontana in questo stesso anno.