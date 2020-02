Disney ha rilasciato i nuovi character poster del live action di Mulan

C'è grande attesa per l'uscita di Mulan: il film sulla storia dell'eroina cinese debutterà in Italia il prossimo 26 marzo (nelle sale statunitensi l'esordio avverrà invece un giorno dopo, il 27). Disney, dunque, ha deciso di accendere ulteriormente la curiosità dei fan rilasciando dei nuovi character poster con i protagonisti del film.

I poster diffusi sono sei per altrettanti personaggi, vale a dire ovviamente la nostra Mulan (Yifei Liu), il comandante Tung (Donnie Yen), rimpiazzo del Li Shang visto nel Classico Disney, Xian Lang (Gong Li), Bori Khan (Jason Scott Lee), l'Imperatore (Jet Li) e Chen Hongui (Yoson An).

Il film sarà diretto da Niki Caro (recentemente alla guida della serie Netflix Chiamatemi Anna) e, stando a quanto dichiarato dalla produzione, dovrebbe risultare molto più fedele alla vera leggenda cinese di quanto non fosse il film animato, per il quale Disney si prese effettivamente parecchie libertà in fase di scrittura.

Resta da vedere, comunque, quanto la nuova versione di Mulan verrà apprezzata dai fan, che già hanno storto il naso per la mancanza di un personaggio amato come Mushu e, soprattutto, delle canzoni che contribuirono a rendere indimenticabile il film del 1998.

Mulan sarà il secondo remake Disney targato PG-13; c'è apprensione, intanto, per gli effetti dell'epidemia di coronavirus sugli incassi di Mulan nel mercato cinese.