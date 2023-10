Disney, tutti i remake live-action in lavorazione: quali Classici sono in arrivo?

I 62 Classici Animati del canone ufficiale Disney negli ultimi anni sono diventati una fonte preziosa per lo studio cinematografico anche nell'ambito del live-action, con diversi remake di successo realizzati sia per il cinema che per Disney+: quali sono i prossimi in arrivo?

Oltre al remake live-action di Tarzan e al remake live-action di Frozen, dei quali le indiscrezioni dal dietro le quinte di Hollywood hanno iniziato a parlare proprio in questi giorni, sappiamo già che la Disney si prepara a distribuire nei cinema di tutto il mondo il remake di Biancaneve e di Hercules, oltre al prequel Il re leone: Mufasa (non proprio un remake live-action ma uno spin-off del remake de Il re leone di Jon Favreau). Inoltre, è stato annunciato ufficialmente anche il remake live-action di Oceania, con Dwayne The Rock Johnson che tornerà nei panni della divinità Maui (che aveva doppiato nel film originale), mentre da precedenti indiscrezioni si era parlato anche dei remake live-action di Rapunzel e La principessa e il ranocchio, comunque ancora nelle prime fasi di sviluppo.

Tra gli altri titoli di cui si mormora, ci sono anche La spada nella roccia, Gli aristogatti e Robin Hood, progetti ancora in una fase embrionale, mentre molto più concreti sono i remake di Bambi e Lilo & Stitch: quest'ultimo, in arrivo in esclusiva su Disney+, aveva già iniziato le riprese prima degli scioperi di Hollywood.

