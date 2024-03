Disney, il remake live-action di Bambi ha perso la sua regista: il film sarà cancellato?

Propria ora che i remake live-action della Disney sono stati messi sulla graticola dal nuovo dirigente della Disney David Greenbaum, il nuovo film di Bambi subisce una netta battuta d'arresto a causa dell'addio della regista Sarah Poley.

Secondo quanto riferito, infatti, l’adattamento live-action della Disney di Bambi ha perso la sua regista: in queste ore The Wrap ha pubblicato un nuovo articolo nel quale viene detto espressamente che Sarah Polley non dirigerà più la nuova versione del famoso Classico Disney.

La notizia arriva sulla scia delle dimissioni del presidente dei Walt Disney Motion Picture Studios, Sean Bailey, annunciato alla fine del mese scorso. Secondo il rapporto, Bailey è stato una figura centrale negli sforzi della Disney per la realizzazione dei tanto amati-odiati adattamenti live-action dei Classici animati, e la sua partenza dallo studio potrebbe segnare un punto di svolta nel futuro di questi progetti. Non a caso in queste ore si è parlato de La spada nella roccia come uno dei possibili remake scartati dalla Disney, ma chissà che Bambi non possa seguirlo a ruota: del resto il film fu annunciato nell'ormai lontano 2020, e da allora i lavori non sono mai iniziati attivamente.

Rimaniamo in attesa di tutte le prossime novità, ovviamente vi invitiamo a restare collegati sui canali di Everyeye per non perdervi nessun aggiornamento. Per altri contenuti, scoprite la nuova versione horror di Bambi Bampire.