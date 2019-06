Disney da record: raggiunta la soglia dei 5 miliardi di dollari al box-office globale

Walt Disney Studios Motion Pictures ha raggiunto il record di 5 miliardi di dollari globali d'incasso dall'inizio dell'anno e quindi in soli cinque mesi. Il dato registrato dallo studio è quello di 5,147 miliardi di dollari, di cui ben 3,5 miliardi incassati al di fuori degli Stati Uniti e 1,6 miliardi in tutto il Nordamerica.

Un ritmo incredibile e che, se mantenuto, proietterà il 2019 in vetta alla classifica delle annate più redditizie di tutti i tempi per la Casa di Topolino, con la prospettiva d'incassare più di 10 miliardi di dollari in un solo anno.

L'ultimo contributo arrivato alla causa è quello di Aladdin, che con i suoi 449,3 milioni di dollari incassati in tutto il mondo ha portato la Disney a superare la soglia dei 5 miliardi.

Nei prossimi mesi arriveranno titoli che porteranno altro denaro in cascina; da Toy Story 4 a Frozen 2, fino a Il re leone. Senza contare Star Wars - L'ascesa di Skywalker.



Ieri nel frattempo è stata svelata un'altra notizia ufficiale, ovvero la data della première di Descendants 3. La grandezza di un marchio come Disney ha portato enormi profitti alla major, destinato a proseguire con l'acquisizione della Fox, che allarga ulteriormente e a macchia d'olio il controllo della Disney sul mercato.

I prossimi mesi si preannunciano molto proficui per lo studio, soprattutto grazie ai titoli che stanno per sbarcare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.