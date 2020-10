Disney, Raya and the Last Dragon: il nuovo poster per il mercato cinese è stupendo!

Dopo la pubblicazione del trailer ufficiale di Raya and the Last Dragon, è arrivato online anche un nuovo poster internazionale per l'atteso film animato della Disney.

Realizzato per il mercato cinese, il poster è disponibile in calce all'articolo in tutta la sua magnificenza: cosa ve ne pare? Ditecelo nella sezione dei commenti!

Ricordiamo che la storia di Raya and the Last Dragon ha inizio molto tempo fa ed è ambientata nel mondo fantastico di Kumandra, nel quale umani e draghi anni addietro vivevano insieme e in armonia. Una misteriosa forza maligna tuttavia colpì quella terra, e i draghi si sacrificarono per salvare l'umanità. Il film inizia 500 anni dopo questi tragici eventi, quando lo stesso male minaccia di tornare ancora una volta per finire ciò che aveva iniziato: spetterà a Raya, una guerriera solitaria, iniziare un lungo viaggio per rintracciare il leggendario ultimo drago e aiutare la sua terra distrutta e il suo popolo diviso.

Tuttavia, durante il suo viaggio, imparerà che ci vorrà più di un drago per salvare il mondo: ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra.

Raya and the Last Dragon è stato firmato dai registi Don Hall e Carlos López Estrada, dai co-registi Paul Briggs e John Ripa e dai produttori Osnat Shurer e Peter Del Vecho, e includerà un cast vocale composto da Kelly Marie Tran nei panni di Raya e Awkwafina nei panni dell'ultimo drago Sisu. Il film uscirà a marzo 2021.