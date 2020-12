Disney supererà Netflix nello streaming nel 2022, uno studio lo conferma!

Di sicuro le nuove produzioni Disney contribuiranno a lanciare il servizio nell'Olimpo dello streaming, e c'è persino chi prevede problemi per Netflix.

Una nuova indagine di eMarketer, pubblicata su TheWrap, indica che l'affiancamento potrebbe avvenire entro il 2022. La proiezione parla di un incasso di oltre 12 miliardi di dollari per entrambi i servizi, legati agli abbonamenti, anche se Netflix appare comunque in testa con 12,95 miliardi contro i 12, 36 di Disney, inclusi i servizi connessi come Hulu e ESPN+.

Del resto, solo la scorsa settimana la casa di Topolino ha fatto sapere di aver superato gli 86 milioni di abbonati in tutto il mondo a partire dal lancio, e si aspetta di raggiungere quota 230 milioni nel 2024. A settembre Netflix registrava invece 195 milioni di abbonati globali.

Il 2021 sarà fondamentale per Disney, dato che costituirà l'anno più importante del Marvel Cinematic Universe con produzioni che hanno dimostrato di avere le carte in regola per infrangere qualsiasi record e interessare un'ampissima fascia di pubblico. Se a ciò aggiungiamo tutte le serie di Star Wars, i film Pixar e i contenuti più maturi presenti su Star ci accorgiamo che l'offerta riuscirà ad interessare molti utenti.

Come reagiranno Netflix e gli altri servizi alle nuove mosse di Disney? Dovremo attendere per scoprirlo, ma è evidente che il mondo dello streaming stia crescendo a vista d'occhio.