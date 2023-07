Disney punta davvero all'EGOT per Jamiee Lee Curtis con Haunted Mansion?

Manca pochissimo al debutto di "Haunted Mansion" nei cinema di tutto il mondo e, a detta di molti, questo è uno sforzo produttivo di Disney che vale la pena aspettare a dita incrociate.

Il regista Justin Simien e la sceneggiatrice Katie Dippold sembrano aver finalmente ideato la risposta della Casa del Topo a "Ghostbusters", riuscendo anche a superare di gran lunga l'adattamento del 2003. Con un cast di stelle come LaKeith Stanfield, Owen Wilson, Danny DeVito, Tiffany Haddish e Jamie Lee Curtis, non avremmo potuto chiedere un gruppo di occultisti più divertente e coinvolgente per intrattenerci, mentre la protagonista Haddish, nonostante i problemi legali dello scorso anno, non sembra fuori forma e pare stia facendo tutto il possibile per preparare le sue colleghe femminili al successo dei loro sogni.

In una recente intervista congiunta con ComicBook, Haddish ha risposto quando a Curtis è stato chiesto quale fosse il suo prossimo obiettivo, rivelando scherzosamente di stare preparando la collega ad ottenere l'EGOT, ossia lo status che indica le persone che hanno vinto i quattro principali premi annuali statunitensi dedicati all'intrattenimento.

"Stiamo lavorando per farle ottenere un EGOT. Quindi dobbiamo portarla sul palco, penso. Proveremo a fare "The Odd Couple" a Broadway, con Jamie Lee Curtis e Tiffany Haddish."

Anche se questa prospettiva fosse vera, ci sarebbe ancora molta strada da fare per ottenere lo status di EGOT per Jamiee Lee Curtis. Ha ottenuto l'Oscar all'inizio di quest'anno per la Migliore Attrice Non Protagonista in "Everything Everywhere All at Once" è vero, ma le sue candidature agli Emmy e ai Grammy non sono ancora diventate realtà.