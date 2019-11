Disney+ pubblica il trailer originale di Tron in vista del suo debutto

A pochi giorni dal suo debutto negli Stati Uniti, Disney+ ha ricordato a tutti che nel proprio catalogo sarà presente un cult assoluto come il primo Tron pubblicando il suo trailer originale.

Uscito nel 1982, Tron ruota attorno a un giovane programmatore di nome Kevin Flynn (Jeff Bridges) che si ritrova bloccato per incidente all'interno di un sistema informatico, dove sarà costretto a competere in una serie di videogiochi popolari per provare a fuggire. Nel 2010 è arrivato nelle sale anche il sequel Tron: Legacy. Potete visionare il trailer di Tron nel player in alto.

Non avendo titoli su licenza, Disney+ punta forte sui titoli originali del vasto ventaglio di proprietà della Casa di Topolino, tra cui ricordiamo rientrano brand come Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e ovviamente tutto ciò che è stato realizzato dai Walt Disney Studios, compresi i classici animati.

La piattaforma streaming debutterà il 12 novembre negli Stati Uniti, Canada e Olanda, ed è da poco stata annunciata anche la data di uscita in Italia: 31 marzo 2020. Con l'arrivo del servizio esordirà anche la prima serie live-action di Star Wars, The Mandalorian, mentre per altre serie attese come quelle del MCU ci sarà da aspettare diversi mesi.

Per quanto riguarda i titoli presenti del catalogo, Disney+ ha ricordato che i cataloghi di ogni paese potranno variare a seconda dei diritti.