Disney+ pubblica un nuovo trailer ufficiale per il live-action di Lilli e il Vagabondo

Dopo il primo trailer ufficiale di qualche mese fa, Disney ha pubblicato un nuovo filmato promozionale per il remake live-action di Lilli e il Vagabondo.

Nel filmato, che come al solito potete trovarlo in calce all'articolo, viene presentata la natura generosa di Biagio, un cane randagio che vive alla giornata ma quando può si prodiga anche per gli altri suoi simili; un giorno incontrerà Lilli, e fra loro scoppierà un amore.

Ricordiamo che il nuovo titolo della collana di remake live-action della Disney non arriverà nelle sale cinematografiche ma sarà un'esclusiva digitale per Disney+, il nuovo servizio di streaming on demand della Walt Disney Pictures: il Vagabondo Biagio e la protagonista Lili, in questa nuova versione del classico animato saranno doppiati rispettivamente da Justin Theroux e Tessa Thompson.

Lilli e il Vagabondo racconterà la storia di un cocker spaniel americano appartenente ad una famiglia della classe medio-alta di nome Lilli, e del suo incontro con un bastardo randagio che abita il centro cittadino, Biagio. L'opera è un remake del celebre film d'animazione del 1955 diretto da Hamilton Luske, Clyde Geronimi e Wilfred Jackson, e prodotto da Walt Disney.

La data di uscita stabilita è quella del 12 novembre, giorno del lancio statunitense di Disney+. Per altre informazioni scoprite le origini del cane che interpreta Biagio, a sua volta un trovatello.