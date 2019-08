Disney pubblica un nuovo poster di Lilli e il Vagabondo in vista del D23

Il D23 è alle porte: la convention a tema Disney avrà inizio il prossimo 23 agosto, durerà fino al 25 e vedrà la presentazione di tante novità da parte della casa di Topolino, che ha saggiamente deciso di non sparare al Comic-Con di San Diego tutti i pezzi da novanta.

Alcune delle novità più attese riguardano il live action de Lilli e il Vagabondo, sul quale si sa ancora relativamente poco: negli ultimi tempi erano state rilasciate le foto degli amici a quattro zampe che faranno parte del cast del film, mentre lo scorso maggio si era parlato di come Janelle Monae rivisiterà la canzone dei gatti siamesi.

Nel poster che anticipa l'inizio del D23 possiamo quindi dare un ulteriore sguardo ai due teneri protagonisti: c'è ovviamente molta curiosità per vedere quanto saranno in grado gli animali impiegati nel film di rendere al meglio le scene più emozionanti del cartone animato, su tutte quella ormai iconica del piatto di spaghetti. Dopo le critiche ricevute dal live action de Il Re Leone per l'eccessivo fotorealismo, d'altronde, meglio non dare nulla per scontato.

Cast canino a parte, comunque, per quanto riguarda le voci dei protagonisti riconosceremo nella versione originale quelle di Tessa Thompson (Lilli), Justin Theroux (Biagio), Sam Elliot (Fido), Janelle Monae (Peg), Ashley Jensen (Jock) e Benedict Wong (Bull)