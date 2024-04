Disney provò a sfidare Star Wars con questo film di fantascienza fallendo miseramente

Nel 1977 il successo incontenibile di Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza e di Lucasfilm (non ancora passata sotto l'ala di Disney) portò gli studios a creare le proprie avventure in una Galassia Lontana Lontana. Ma quale fu il risultato?

Gli intenti della produzione Disney si sono concentrati su un pubblico adulto con The Black Hole, pellicola scifi diretta da Gary Nelson e ritenuta dai più "una risposta" a Star Wars di George Lucas. Parliamo della scommessa più costosa della Disney dell'epoca con un budget di 20 milioni di dollari per guadagnarne ben 36 milioni al box office: un successo importante al botteghino ma strettamente limitato se pensiamo come The Black Hole non si sia mai evoluto in una vera e propria saga.

La storia del ritrovamento di una navicella spaziale scomparsa da qualche tempo e l'intenzione di sfidare un buco nero non è stata abbastanza forte da svilupparne un franchise, cosa che invece ha portato avanti con determinazione Star Wars. Al di là dei successi commerciali, infatti, The Black Hole non ha saputo conquistare la critica né assorbire completamente il clima delle avventure spaziali che hanno così portato Disney ad abbandonare qualsiasi ambizione di espansione. Sebbene gli studios abbiano pensato di sviluppare un remake di The Black Hole il progetto non è mai stato portato al termine.

Con l'acquisizione di Lucasfilm nel lontano 2012, Disney sta ampliando sempre più il franchise di Star Wars con nuovi film e serie TV: dopo la trilogia sequel, Daisy Ridley è pronta a tornare come Rey in Star Wars: New Jedi Order.

