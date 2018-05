Disney pronta al contrattacco contro Comcast per gli assets Fox!

La Disney sta preparando tutte le strategie necessarie per respingere gli attacchi continui di Comcast, che ancora cerca di far saltare l'accordo della Casa di Topolino con Fox.

La CNBC - di proprietà di Comcast - ha riportato la notizia che la Disney starebbe "allineando i finanziamenti", nel caso in cui la potenziale offerta in contanti di Comcast per Fox diventasse una minaccia reale e legittima in grado di far saltare l'affare Disney-Fox. Secondo quanto riferito, la Disney è "preparata ad offrire una significativa quantità di denaro" come parte di un accordo rielaborato, qualora Fox lo richiedesse; Comcast ha già offerto di più della Disney nella sua proposta in denaro contante. Secondo il rapporto, Comcast prevede di andare avanti con la sua offerta, qualora un giudice federale si pronunciasse a favore di AT & T, nel tentativo del gigante delle telecomunicazioni, di chiudere una fusione da 85 miliardi con la Time Warner.

La Disney starebbe anche valutando l'idea di aggiungere somme in contanti alla propria offerta, o di sostituire alcune azioni con denaro contanti, così da bloccare l'eventuale offerta di Comcast e concludere un accordo con Fox. Secondo la CNBC, l'offerta della Disney è stata vista "favorevolmente" dalla Fox, dal momento che un accordo di titoli azionari non comporterebbe complicazioni fiscali come un affare stipulato in contanti. Quest'ultimo rapporto giunge dopo che Comcast ha confermato i piani precedentemente annunciati di fare un'altra offerta per gli assets Fox.

Anche se la Disney finisse per chiudere l'affare con Fox, c'è ancora in ballo un accordo da risolvere che coinvolge la società di trasmissione satellitare britannica Sky. Fox detiene il 39% di quella società, ma è in corso una guerra di offerte con Comcast per il resto del capitale. Se Comcast riuscisse a prendere il controllo della maggioranza di Sky, potrebbe forzare una rielaborazione" dell'affare di Disney-Fox. In entrambi i casi, la Disney sembrerebbe comunque pronta a modificare la sua offerta per Fox in qualsiasi modo sia necessario per respingere un qualsiasi futuro tentativo di Comcast.



Se tutto andrà secondo i piani previsti da Disney e Fox, l'accordo potrebbe chiudersi entro l'estate 2019, quando Avengers 4 arriverà nei cinema e da quel momento il Marvel Cinematic Universe potrebbe davvero cambiare volto.