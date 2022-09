Disney+ ha una nuova presidente: è la veterana dei media Alisa Bowen

Grandi cambiamenti in casa Disney. Dopo che lo scorso agosto era stato annunciato l'aumento dei prezzi e l'introduzione delle pubblicità per i vari abbonamenti alla piattaforma, ora a gestire e coordinare tutte le operazioni sarà il nuovo presidente appena eletto.

Con un comunicato ufficiale, infatti, The Walt Disney Company ha annunciato la nomina di Alisa Bowen a nuovo presidente di Disney+, nomina che avrà effetto immediato a partire da oggi.

La Bowen è approdata in Disney nel 2017 in qualità di vicepresidente, Digital Media e CTO delle attività internazionali dell'azienda, dove ha guidato la trasformazione della tecnologia di trasmissione dei canali Disney, delle operazioni sui contenuti e dell'editoria digitale in EMEA, Asia-Pacifico e America Latina. Ha inoltre condotto le attività commerciali globali per le piattaforme di streaming Disney, tra cui Disney+ sin dal suo lancio nel 2019, di cui ne ha seguito il successo ed il conseguente raggiungimento di 152,1 milioni di abbonati totali.

"Alisa è stata un membro indispensabile del nostro team di leadership fin dall'inizio di Disney+", ha dichiarato Paull, presidente della divisione Direct to Consumer di Disney DMED. "Possiede una rara e preziosa combinazione di profonda conoscenza istituzionale, innovazione lungimirante e visione globale radicata in una forte attenzione ai nostri consumatori, che è perfettamente adatta a questo ruolo critico, e sono sicuro che avrà un impatto immediato e positivo sul business", ha poi aggiunto.

Non resta che augurare buon lavoro alla nuova presidente Bowen e nel frattempo dare un'occhiata al nuovo catalogo Disney+ di ottobre 2022.