Disney presenta il nuovo cortometraggio natalizio, Il Dono: una famiglia infinite emozioni

Dopo l'esordio della prima eroina curvy nel film Reflect, Disney ha presentato oggi il nuovo, magico cortometraggio di Natale Il dono, in supporto del partner di beneficienza di lunga data Make-A-Wish.

Il corto rappresenta il capitolo conclusivo della trilogia di Natale "Una famiglia, infinite emozioni" e debutta oggi, 2 novembre, sui vari profili social Disney in 46 Paesi tra Europa, Nord America, Sud America, Africa e Asia.

Una famiglia, infinite emozioni – La trilogia è composta da Lola, il primo cortometraggio di Natale realizzato da Disney, che venne presentato nel 2020: in questo primo capitolo, i fan hanno incontrato per la prima volta Nicole e sua nonna Lola, scoprendo la profondità del loro legame, rafforzato anche dalle tradizioni natalizie tramandate di generazione in generazione. Un Nuovo Papà, il secondo capitolo arrivato nel Natale 2021, seguiva Nicole, ormai cresciuta e diventata mamma, e i suoi bambini Max ed Ella mentre davano il benvenuto in famiglia al nuovo papà adottivo Mike. Al centro della narrazione, uno speciale libro di favole per celebrare la magia che si crea quando si trascorre del tempo insieme. Il corto di Natale 2020 e quello del 2021 hanno superato i 184 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.

Quest’anno invece la famiglia si prepara al periodo delle feste e all’arrivo di un nuovo bambino! Il Dono racconta infatti una potente storia di legami tra fratelli, vissuta attraverso gli occhi della più piccola, Ella, che deve adattarsi alle nuove dinamiche familiari. Questa volta, al cuore della storia troviamo un adorato peluche di Topolino che unisce presente, passato e futuro. All’inizio del corto vediamo Max, il fratello maggiore, dare il peluche di Topolino a Ella per regalarle un po’ di conforto durante la notte. Successivamente, durante il loro primo incontro, Ella dona il peluche al nuovo arrivato in segno di benvenuto in famiglia.

Per altri contenuti scoprite tutti i 62 Classici Disney d animazione dal 1937 al 2023.