Disney+ si presenta come "the goat" nel nuovo trailer del Super Bowl 2022

Così come ha fatto Netflix con uno spot andato in onda nel corso del Super Bowl 2022, anche Disney+ ha deciso di pubblicare un trailer in cui annuncia i suoi progetti in arrivo e non solo. Si tratta sicuramente di un video molto originale.

Il colosso streaming, infatti, ha deciso di non creare uno spot che comprendesse alcuni frame da tutti i suoi prodotti in uscita, ma ha presentato i contenuti che ha sulla sua piattaforma e quelli in arrivo attraverso l'utilizzo di... capre. Sì, avete capito bene. Nel video la celebre attrice e comedian Awkwafina, infatti, cammina in un edificio pieno di capre vestite come i protagonisti delle nostre serie e dei nostri film preferiti, mentre si riferisce a Disney+ come "the goat", perché è la piattaforma che a suo parere ha i prodotti migliori.

E in effetti Disney+ presenta un'offerta piuttosto vasta, con i suoi franchise originali che comprendono (oltre al suo studio) anche Marvel, Star Wars e Pixar. La pubblicità, sicuramente coraggiosa, spicca per la sua originalità, ma molti fan hanno notato che manca qualcosa tra gli show e le pellicole citate. Ed era inevitabile, considerando il catalogo della piattaforma.

Adesso restano tutti in attesa di nuovi contenuti, dopo il trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Moon Knight, arrivati nel corso dell'evento. Staremo a vedere. E voi quale serie o film aspettate con più impazienza?