Disney presenta Bianca, la prima eroina curvy: arriva Reflect, il film sul body-positive

Pochi minuti fa, la Disney ha pubblicato le prime immagini della prima protagonista curvy della Disney Animation, che debutterà ufficialmente nella prossima raccolta dei cortometraggi Short Circuit.

Il cortometraggio animato in questione, intitolato Reflect, racconterà la storia di Bianca, una giovane ballerina che “combatte i dubbi e le paure sul proprio aspetto incanalando la sua forza interiore, la sua grazia e il suo potere”. Dalla durata complessiva di sei minuti, il film è stato presentato come una storia sulla conquista della dismorfia corporea e dell'insicurezza, ed è diretto da Hillary Bradfield, che in precedenza aveva lavorato dietro le quinte a Encanto e Frozen II.

"L'obiettivo è permettere agli spettatori di sentirsi più positivi riguardo a se stessi e al loro aspetto", ha commentato la Bradfield. “A volte devi spingerti in un posto oscuro per arrivare alla luce. E questo rende la luce molto più intensa." In una clip rilasciata dalla Disney sui social media, che potete trovare in basso, Bianca viene vista ballare davanti a uno specchio mentre l'immagine riflessa inizia a rompersi: lottando con la sua sicurezza, alla fine ritrova i suoi piedi e balla finché lo specchio non svanisce.

I nuovi cortometraggi di Short Circuit sono ora disponibili su Disney Plus. Vi ricordiamo nel frattempo che il prossimo lungometraggio Classico Disney, intitolato Strange World Un mondo misterioso, arriverà al cinema dal 23 novembre.