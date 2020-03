Disney+ si starebbe preparando al lancio di Mulan e Black Widow in video on demand

Nelle scorse ore Grace Randolph di Beyond the Trailer ha twittato nuove info su una possibile distribuzione tramite mercato digitale di Black Widow e Mulan, due dei blockbuster più attesi della stagione sfortunatamente rimandati a data da destinarsi a causa della pandemia di Coronavirus.

Come scrive l'insider nel post in calce all'articolo:

"Quindi ho scavato un po 'con tutte le chiacchiere oggi, e apparentemente Disney sta pensando di rilasciare non solo Black Widow ma anche Mulan direttamente in streaming."

Secondo le informazioni raccolte, la compagnia starebbe considerando davvero questo nuovo metodo di distribuzione, che ha avuto un gran successo con Onward e soprattutto con altri titoli di altri studios, come The Hunt e L'Uomo Invisibile per la Universal Pictures e Bloodshot per Sony. Come sottolineato in un secondo tweet - riportato sempre in basso - la situazione è mutevole e non si può far altro che aspettare che venga presa una decisione definitiva. Da notare, inoltre, che non è stato indicato un metodo di distribuzione preciso, con le opzioni che si diramano dal noleggio all'acquisto digitale, passando ovviamente per il servizio di streaming on demand Disney+.

Si tratta soltanto dell'ultimo indizio che punta ad un arrivo dei due film on demand, dopo che in settimana il sito MCU Cosmic aveva anticipato l'arrivo di una grossa sorpresa per i fan nel mese di aprile. Voi cosa ne pensate? Black Widow e Mulan potranno arrivare in versione digitale, tra vendita diretta e/o noleggio, o addirittura su Disney+?

Nei giorni scorsi anche l'attore David Harbour si era augurato questo metodo distributivo, sottolineando la sua voglia di vedere il nuovo film Marvel Studios.