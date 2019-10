Disney+ prepara gli spin-off di Rio e L'era glaciale

Dopo i progetti animati di Pinocchio Fantasia e Alice, sono emerse in rete delle nuove informazioni sul futuro di Disney+ che questa volta riguardano dei franchise della 20th Century Fox, che come sappiamo è ora proprietà della Casa di Topolino.

Secondo quanto riportato in esclusiva da Discussing Film, infatti, lo studio avrebbe dato il via libera per realizzare degli spin-off di Rio e L'era glaciale, due tra le saghe animate più apprezzate dei Blu Sky Studios.

E saranno proprio i Blue Sky Studios, tra poco di ritorno nelle sale con Spie Sotto Copertura, a sviluppare questi nuovi progetti per il nuovo servizio streaming della Disney. Secondo le fonti di DF, lo spin-off di Rio sarà incentrato su Nico e Pedro, mentre quello de L'era glaciale vedrà come protagonista Buck.

Apparsi in entrambi i capitoli di Rio, Nico e Pedro sono un canarino giallo e un cardinale rosso e sono interpretati rispettivamente da Jamie Foxx e Will.i.am.

Doppiato da Simon Pegg, Buck è un furetto (una donnola, nella versione originale) che ha debuttato nel terzo film de L'era glaciale dove, grazie alla sua conoscenza dei pericoli del mondo sotterraneo, aiuta il branco a ritrovare Sid salvando loro le vite in più occasioni.

In attesa di novità sui nuovi progetti della Casa di Topolino, vi ricordiamo che Spie Sotto Copertura arriverà nelle sale italiane il 25 dicembre. Qui trovate l'ultimo trailer di Spie Sotto Copertura.