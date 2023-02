Disney+ si prepara a San Valentino: in arrivo la nuova commedia romantica del Sundance

Quasi a voler festeggiare l'arrivo di San Valentino, la piattaforma di streaming on demand Disney Plus ha comunicato di essersi assicurata i diritti di una delle commedie romantiche più chiacchierate del momento, recente successo al Sundance Film Festival.

Stiamo parlando di Ritrovarsi in Rye Lane, uno dei maggiori successi del Sundance 2023 targato Searchlight Pictures, che debutterà il 31 marzo in esclusiva su Disney+ in Italia. Dalla regista Raine Allen-Miller, Ritrovarsi in Rye Lane è una commedia romantica che vede protagonisti David Jonsson (Industry, Deep State) e Vivian Oparah (Class, The Rebel), nei panni di Dom e Yas, due ventenni entrambi reduci da brutte rotture, che entrano in sintonia nel corso di una giornata movimentata nel sud di Londra, aiutandosi a vicenda ad affrontare i loro ex da incubo e, potenzialmente, a ritrovare la fiducia nel romanticismo. In basso potete farvi un'idea del film dando un'occhiata al trailer ufficiale.

Scritto da Nathan Bryon e Tom Melia, il film è prodotto da Yvonne Isimeme Ibazebo e Damian Jones, e ha debuttato su Rotten Tomatoes con una votazione positiva del 100%. Kharmel Cochrane è la direttrice del casting, Olan Collardy è il direttore della fotografia, Victoria Boydell è la montatrice, Anna Rhodes è la scenografa, con i costumi di Cynthia Lawrence-John, le acconciature e il trucco di Bianca Simone Scott e la colonna sonora originale di Kwes.

