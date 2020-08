Disney+, il Premier Access per Mulan è solo l'inizio: ci sarà anche per Black Widow?

Secondo quanto riportato dal sito Murphy's Multiverse, Disney avrebbe intenzione di continuare a offrire blockbuster in anteprima sul suo servizio di streaming Disney+, seguendo sempre la modalità del Premier Access. Significa forse che vi vedremo anche film come Black Widow o Jungle Cruise?

A seguito dell'annuncio dell'arrivo di Mulan su Disney+ al prezzo di 29.99 dollari, Edward Rose e Charles Murphy di Murphy's Universe hanno voluto indagare e verificare se Disney fosse intenzionata a proseguire con la modalità PVOD che è stata devinita Premier Access, e quindi proporre grandi film in anteprima sulla propria piattaforma streaming, ma a un costo aggiuntivo rispetto a quello dell'abbonamento, o se il caso Mulan fosse semplicemente una singolarità.

E, secondo le loro indagini, il Premier Access di Disney+ potrebbe avere vita lunga.

Come potete vedere anche in calce alla notizia, delle conversazioni con il servizio di assistenza di Disney+ sembrerebbero confermare a) il prezzo di 29.99 $ riguardante un unico film, e non una sorta di secondo pacchetto d'abbonamento nel caso vengano aggiunti altri titoli in futuro e B) l'effettivo arrivo sulla piattaforma di altri titoli sotto la categoria Premier Access (Rose ipotizza anche film di grande interesse tra questi).

Ora, ovviamente non sappiamo quanto il piano di Disney sia scolpito nella pietra, o se si tratta solo di un'intenzione (molto inciderà, probabilmente, la reazione del pubblico all'arrivo di Mulan e gli effettivi guadagni che porterà il live-action con Liu Yifei), ma se questa dovesse davvero rivelarsi una soluzione per il futuro, potrebbe essere applicata già anche alle prossime uscite degli Studios, come l'attesissimo cinecomic Marvel Black Widow o la pellicola con The Rock e Emily Blunt Jungle Cruise?

Per molti il prezzo deciso da Mamma Disney per l'acquisto di Mulan è troppo elevato, altri (soprattutto all'estero) la vedono invece come una valida alternativa alla sala, considerando che portare una famiglia intera al cinema verrebbe a costare sicuramente ben più di 30 dollari.

Voi che ne pensate? Credete che Disney si stia preparando davvero ad effettuare una simile mossa? E acquistereste i vari titoli se questo dovesse effettivamente essere il nuovo modus operandi distributivo? Fateci sapere nei commenti.