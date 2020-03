Disney rinvia a data da destinarsi Mulan e Antlers a causa del CoronaVirus

La notizia dell'ultim'ora è che anche Mulan e Antlers, l'attesissimo terrificante horror prodotto da Guillermo del Toro, sono appena stati rimandati a data da destinarsi dalla Disney.

Insieme a The New Mutants, come Antlers è prodotta dalla divisione Fox, la House of Mouse ha posticipato in un sol colpo tre dei suoi più attesi film della prima metà dell'anno, senza dare ulteriori informazioni sulla prossima data d'uscita,

Ad ora, i piani sarebbero di rimandarli ad un secondo momento, ma sempre entro il 2020, anche se tale decisione dipenderà sicuramente dalle pieghe che prederà l'emergenza sanitaria negli States e nel resto del mondo. Questo il comunicato stampa appena diffuso dalla Disney:

"Come sapete, questa è una situazione in rapida evoluzione e volevamo informarvi che abbiamo appena posticipato le uscite di Mulan, The New Mutants e Antlers per un eccesso di cautela. Crediamo veramente nell'esperienza cinematografica e stiamo cercando nuove date di uscita già entro la fine del 2020, ma saranno annunciate in un secondo momento".

Mulan sarebbe dovuta uscire nelle sale di tutto il mondo il prossimo 27 marzo, mentre Antlers l'avrebbe seguita il 17 aprile a quasi un mese di distanza.

Purtroppo la notizia era già nell'aria da tempo, soprattutto dopo il recentissimo aggiornamento della cancellazione della première londinese, nonché europea, della pellicola diretta da Niki Caro.