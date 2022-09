Disney, il poster del D23 include 58 easter-egg! Spider-Man, Indiana Jones e tanti altri

L'appuntamento con la D23 Expo della Disney è fissato per il week-end del 9, 10 e 11 settembre, e in queste ore la Walt Disney Company ha presentato il poster ufficiale del D23 2022, che segnerà anche il centenario del famoso studio cinematografico.

Come potete vedere in calce all'articolo, il poster di D23 Expo include ben 58 easter-egg ai vari personaggi della compagnia, che vanno da Topolino alle principesse Disney, da Spider-Man a Indiana Jones, da Captain America a Baby Yoda, e così via: se volete, provate a dirci nella sezione dei commenti quanti riferimenti al mondo Disney avete trovato!

Vi ricordiamo che la Marvel sarà presente al D23 Expo con un panel che si terrà il 10 settembre alle ore 19:00 italiane, e che presumibilmente includerà molti annunci relativi alla Fase 6 del MCU: l'evento si terrà di nuovo in presenza presso l'Anaheim Convention Center e potrà essere seguito anche in streaming, e offrirà anticipazioni sui nuovi cinematografici e televisivi della Disney, da Marvel a Star Wars, passando per Pixar e tanto altro ancora.

"Per quasi un secolo, la Disney ha intrattenuto e ispirato persone in tutto il mondo", ha affermato Bob Chapek, CEO di The Walt Disney Company. "Non vedo l'ora di permettere ai fan di dare un'occhiata in anteprima a ciò che abbiamo in serbo per il nostro centesimo anniversario e come stiamo sfruttando questa occasione per celebrare tutti i fan e le famiglie che hanno accolto la Disney nelle loro vite".

Appuntamento alla settimana prossima! Continuate a seguirci per tutte le novità dal mondo Disney e non solo.