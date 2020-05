Disney Plus, previsto aumento incredibile per gli abbonati: tutti i numeri

Che i numeri totalizzati da Disney+ fossero incredibili non è stata una grossa sorpresa, considerando anche il valore del catalogo a disposizione fatto sia di classici intramontabili che di prodotti originali pieni di sorprese. La Disney, tuttavia, ha già stilato un piano per il futuro, prevedendo un considerevole aumento di abbonati.

Secondo l'analista di piattaforme digitali e proiezioni TV Simon Murray, la piattaforma digitale della Disney supererà la quota di 200 milioni di abbonamenti entro il 2025. Pubblicata dall'Hollywood Reporter, l'analisi di Murray non è sempre stata così ottimistica in quanto in precedenza aveva stabilito la cifra degli abbonati a 126 milioni; le sue analisi hanno subito un cambiamento a causa dell'arrivo della pandemia che ha quindi costretto parecchia gente a rimanere a casa e magari considerare l'idea di abbonarsi ai vari servizi di streaming. Con tutta l'offerta a disposizione, le famiglie sembrano mostrare una certa tendenza ad abbonarsi a Disney+.

Anche Netflix sta incrementando la propria utenza in questi ultimi mesi e lo stesso Murray prevede che la piattaforma digitale arriverà a 258 milioni di abbonati sempre entro il 2025, un incremento rispetto ai 238 milioni teorizzati in precedenza. Anche Amazon Prime Video si sta lentamente imponendo come una forza dell'intrattenimento casalingo e si prevede un incremento degli abbonati anche in questo senso: 141 milioni di abbonati entro il 2025, più alto dei precedenti 134 milioni pensati prima dell'arrivo del coronavirus.

Non tutti i servizi streaming vedranno notizie positive in futuro: sempre secondo la ricerca di Murray pare che non solo Apple TV+ perderà abbonati per il 2025. HBO MAx passerà dai 30 milioni preventivati ai 25 milioni di abbonati, mentre Apple TV+ scenderà a 14 milioni di abbonamenti.

Tornando a Disney+, vi lasciamo alla recensione di The Mandalorian e a quelle di Star Wars: The Clone Wars.