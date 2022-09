Disney Plus, offerta speciale: prezzo dell'abbonamento stracciato per il Disney Plus Day

Oggi Disney Plus festeggia il Disney Plus Day 2022, e oltre a tante novità come l'uscita del remake live action di Pinocchio e l'arrivo in catalogo di Thor Love & Thunder, la piattaforma ha presentato anche un irrinunciabile offerta sull'abbonamento.

I fan sono infatti invitati a unirsi alla community di Disney+ con una speciale offerta di lancio che è partita dalle 6:00 di oggi 8 settembre e che sarà disponibile fino a lunedì 19 settembre alle 23:59: in questo periodo, i nuovi abbonati e coloro che riattivano la sottoscrizione a Disney+ potranno usufruire per un mese della piattaforma streaming al prezzo speciale di 1,99€. Un'occasione imperdibile per tutti coloro che hanno voglia di entrare nel mondo Disney e avere tutti i contenuti di Disney Plus a portata di click.

Ricordiamo che quest'anno il Disney+ Day si inserisce sulla scia dell'arrivo del D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event, che avrà luogo in presenza ad Anaheim, California, e che si terrà da domani venerdì 9 settembre fino a domenica 11 settembre: nel corso dell'evento, ci saranno numerosi ed emozionanti annunci sul futuro dei brand della compagnia, con anche un primo sguardo ai prossimi titoli originali Disney+.

L'appuntamento più succoso è fissato per il 10 settembre alle ore 19:00 italiane, quando inizierà il panel Studio Showcase, che porterà sul palco tre dei più grossi studi della Disney - 20th Century Studios, Lucasfilm e Marvel Studios - per una speciale presentazione sulle nuove uscite.

