Disney Plus: tutti i nuovi film in arrivo a maggio 2021

Nel mese di debutto della nuova serie animata di Star Wars, The Bad Batch, e dell'atteso Crudelia con Emma Stone, Disney+ si prepara ad accogliere anche una serie di pellicole che andranno a popolare la sezione Star.

Come potete nella lista qui di seguito, oltre al nuovo live-action della Casa di Topolino spiccano diverse pellicole di genere come il Alien vs Predator, Io Robot, Unbreakable - Il predestinato di M. Night Shyamalan, 28 giorni dopo di Danny Boyle e il suo sequel 28 settimane dopo. Segnaliamo inoltre l'arrivo di Hitchcock, biopic del 2012 in cui Anthony Hopkins (premiato di recente agli Oscar per la sua performance The Father) veste i panni del maestro della suspense durante la lavorazione di Psyco

Ecco dunque il calendario completo con tutti i nuovi contenuti in arrivo nel catalogo di Disney+ lato cinema:

7 maggio

L’arte di cavarsela (Star)

28 giorni dopo (Star)

28 settimane dopo (Star)

14 maggio

Alien vs Predator (Star)

Hitchcock (Star)

21 maggio

Bin Laden: Documenti segreti (Disney+)

Le spie della porta accanto (Star)

Bastardi in divisa (Star)

Miss Marzo (Star)

Una spia non basta (Star)

28 maggio

Io, Robot (Star)

Crudelia (Disney+ accesso VIP)

Tin Men – 2 imbroglioni con signora (Star)

Unbreakable – il predestinato (Star)

Quali sono i titoli che attendete di più? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo al trailer ufficiale di Crudelia.