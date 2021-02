Disney Plus, i nuovi cinecomic adulti da guardare su Star

Da ieri in Italia è disponibile Star, la nuova sezione di Disney+ dedicata agli adulti e caratterizzata in particolari dai grandi titoli targati 20th Century Fox. Dopo aver parlato delle migliori serie per iniziare il nuovo catalogo di Star, vediamo oggi i principali cinecomic approdati sul servizio della Casa di Topolino.

Quando si parla di film tratti dai fumetti vietati ai minori in casa Fox/Disney, uno dei primi che viene in mente non può che essere Logan - The Wolverine, la crepuscolare pellicola diretta di James Mangold che ha firmato l'ultima apparizione di Hugh Jackman da solista nei panni del celebre mutante. E a proposito dell'universo degli X-Men, il catalogo di Disney+ ha finalmente dato il benvenuto anche a Deadpool e Deadpool 2, giusto in tempo per l'annunciato debutto del mercenario chiacchierone nel MCU di Kevin Feige.

Tra le nuove aggiunte troviamo inoltre Kingsman - Secret Service e il suo sequel, Kingsman - Il Cerchio d'oro, entrambi diretti da Matthew Vaughn e ispirati alla miniserie a fumetti scritta da Mark Millar e illustrata da Dave Gibbons che a breve darà vita anche ad un prequel, The King's Man - Le origini, la cui uscita nelle sale è stata da poco posticipata al prossimo agosto.

Infine segnaliamo la presenza de La leggenda degli uomini straordinari, pellicola del 2003 liberamente ispirata a La Lega degli Straordinari Gentlemen del grande Alan Moore. Sebbene sia tratta da una delle opere più apprezzate dell'autore di Watchmen, il film ha ricevuto delle critiche per lo più negative.