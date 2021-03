Disney Plus, quali sono i nuovi arrivi per il mese di marzo 2021?

Mentre WandaVision si avvia verso la sua conclusione, Disney+ si prepara ad accogliere la seconda serie della Fase 4 del MCU, The Falcon and the Winter Soldier, ma anche tanti nuovi titoli lato cinema tra cui Raya e l'ultimo Drago.

Il nuovo film animato della Casa di Topolino sarà disponibile dal prossimo 5 marzo tramite l'Accesso Vip a €21,99, mentre il catalogo di Star verrà arricchito da acclamate pellicole quali La Favorita di Yorgos Lanthimos, Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, Il braccio violento della legge di William Friedkin, Il cigno nero di Darren Aronofsky e Conan il Barbaro con Arnold Schwarzenegger.

Ecco la lista completa delle uscite:

5 marzo

Raya e l'ultimo Drago (Accesso Vip)

WandaVision (Finale di Stagione)

Dollface (Serie originale Star)

La Favorita

Grand Budapest Hotel

Wild

12 marzo

Marvel Studios Assembled (Making of di WandaVision)

Marvel Studios: Legends (Episodi 3-6)

La Mia Sfida: Cambiare il Mondo

Dott.ssa Susan - Professione Veterinaria

Filthy Rich - Ricchi e Colpevoli (Serie originale Star)

The Catch

Quantico

19 marzo

The Falcon and the Winter Soldier

Disney DuckTales (Stagioni 2-3)

Next (Serie originale Star)

The Resident

Il braccio violento della legge

Copia originale

Conan il Barbaro

26 marzo

Stoffa da Campioni: Cambio di Gioco

Pixar - Dietro le Quinte

Disney Fish Hooks (Stagione 3)

Gnomeo e Giulietta

L'Amore ai Tempi del Corona (Serie originale Star)

Il Cigno Nero

Romeo + Giulietta

Air Force One

Genius: Einstein e Genius: Picasso

Quale di questi titoli attendete di più? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo al trailer ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier.