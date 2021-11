Disney Plus e HBO Max, storico accordo per lo streaming dei film 20th Century Studios

Negli Stati Uniti l'uscita di Ron un amico fuori programma per il mercato dello streaming on demand subirà un iter a dir poco inedito, dato che sarà testimone della prima collaborazione tra Disney Plus e HBO Max.

Secondo quanto riferito, infatti, HBO Max e Disney hanno riadattato un contratto di streaming relativo ai diritti di tutte le uscite dei 20th Century Studios: questa casa di produzione, precedentemente nota come 20th Century Fox e ribattezzata così dopo la fusione tra Fox e Disney, in precedenza aveva un accordo con la HBO per il passaggio televisivo delle proprie uscite cinematografiche. Quel contratto terminerebbe nel 2022, ma Disney e WarnerMedia hanno rielaborato l'accordo consentendo alle due società di condividere i diritti di streaming dei film 20th Century Studios.

Per tutto il prossimo anno, le uscite cinematografiche dei 20th Century Studios arriveranno contemporaneamente su HBO Max e su uno dei servizi di streaming della Disney, con la programmazione streaming che inizierà subito dopo l'esclusiva finestra di uscita nelle sale, che adesso equivale a 45 giorni. Per fare un esempio, il primo film che beneficerà di questo accordo sarà Ron un amico fuori programma, il nuovo film d'animazione dei 20th Century Studios: nel giorno della sua uscita, il film sarà aggiunto sia alla libreria di HBO Max sia a quella di Disney Plus.

Secondo Variety tuttavia questo accordo avrà la durata di un solo anno ed è stato pensato per accontentare WarnerMedia in base al precedente contratto: al termine del 2022, il piano della Disney è quello di rendere esclusiva della sua piattaforma tutti i film dei 20th Century Studios. Per l'Italia, comunque, non dovrebbero esserci ripercussioni, ma come al solito vi terremo aggiornati.

