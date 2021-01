Disney Plus, a febbraio cambia tutto! Annunciati i contenuti in uscita il prossimo mese

A febbraio 2021 il servizio di streaming on demand Disney Plus amplierà la sua offerta con Star, canale che si aggiungerà a Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic portando tutta una serie di contenuti 'per adulti'.

Tra le maggiori novità che arriveranno nel corso del mese vi segnaliamo il nuovo film originale Flora & Ulisse, commedia avventurosa basata sul romanzo vincitore della Medaglia Newbery che vede protagonista Flora, una bambina di dieci anni grande appassionata di fumetti che, dopo aver salvato uno scoiattolo, si accorge con grande stupore che il piccolo animale è in realtà un supereroe.

In aggiunta arriverà anche Il diritto di contare, l'incredibile storia vera di un gruppo di matematiche afroamericane della NASA che contribuirono in maniera sostanziale nella vittoria degli Stati Uniti alla corsa allo spazio contro l'Unione Sovietica: nel cast Taraji O. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe e Kevin Costner.

Tra gli altri film in uscita citiamo anche Il sogno di Jerome e Colpa delle stelle, mentre ampio spazio come al solito alle serie tv: tra queste I Simpson - stagione 31, Black-ish, Atlanta, X-files, Prison Break, How I Met Your Mother, I Griffin, Lost, Desperate Housewives, 24, Love Victor e Big Sky, una serie Star Original creata da David E. Kelley.

